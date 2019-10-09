В России и на Украине сравнили цены на продукты

Продукты питания в России в целом стоят дешевле, чем на Украине. К такому выводу пришли видеоблогеры, сравнившие цены в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве.
Авторы ролика, опубликованного на YouTube, сопоставили стоимость продуктов из потребительской корзины. Например, цена килограмма картофеля на Украине начинается от 14 гривен (примерно 39 рублей), а в России — от 12 рублей. Дороже в киевском супермаркете оказались и макароны: 42 гривны (111 рублей) против 50 рублей в Саратове. Стоимость литра молока в России начинается от 41,9 рубля, а на Украине — от 18,16 гривны (47,8 рубля).
Некоторые продукты, однако, в Киеве стоят дешевле, чем в Саратове. Например, килограмм риса на Украине обойдется покупателям в 21 гривну (55 рублей), а в России — в 59 рублей, отмечает
В начале года руководитель украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что с 2015 года на Украине стоимость некоторых «социальных продуктов питания» серьезно выросла: от 58 до 542 процентов, напоминает агентство Nation News. За последние четыре года в стране подешевела только гречневая крупа.