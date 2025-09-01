ВСУ пытались атаковать ЛНР в День знаний

ВСУ предприняли попытку атаки на Луганск с помощью беспилотника утром 1 сентября, когда в городе проходили торжественные мероприятия ко Дню знаний. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.
«Вооруженные формирования Украины попытались ударить по Луганску в то время, когда по всему городу шли торжественные линейки в День знаний», — заявили в региональном правительстве. Сообщение передает ТАСС.
По данным властей ЛНР, российские системы ПВО зафиксировали и уничтожили украинский дрон в 10:49 по московскому времени над поселком Металлист при его подлете к Луганску. В кабмине подчеркнули, что слаженная работа расчетов ПВО позволила предотвратить возможные разрушения и жертвы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные нанесли удары по командным пунктам, складам боеприпасов, а также по производственным помещениям, где изготавливаются беспилотники для ВСУ. Для осуществления атак были задействованы силы оперативно-тактической авиации, беспилотные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия, передает RT. Кроме того, огневому поражению подверглись места временного размещения личного состава ВСУ в 150 районах.
