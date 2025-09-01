Актер Александр Петров будет вести аналог «Форт Боярда»

На телеканале СТС состоится премьера — стартует масштабный перезапуск легендарного приключенческого шоу «Форт» под названием «Форт. Возвращение легенды». Зрителей ждет не только обновленный формат, но и новый ведущий: впервые эту роль исполнит популярный актер Александр Петров.
«Я открыл в себе новую грань и увидел настоящие эмоции, которые возникают здесь и сейчас, потому что в экстремальных условиях человек ведет себя иначе», — рассказал Петров, передает Starhit.ru. Для актера участие в проекте стало настоящим вызовом. Известный по ролям в кино и сериалах, он впервые попробует себя в качестве ведущего телевизионного шоу. Перед началом съемок Петров консультировался с опытными телеведущими, которые ранее вели российскую версию «Форт Боярд». Среди них — Леонид Ярмольник и Сергей Бурунов.
«Форт. Возвращение легенды» — это возрождение популярного приключенческого формата, который впервые появился на российском телевидении в 1998 году. После перерывов и нескольких сезонов в 2019–2022 годах, проект возвращается в обновленном виде спустя три года. Главная идея осталась прежней: команды звездных участников проходят экстремальные испытания, чтобы получить ключи и подсказки, ведущие к главному призу.
В новом сезоне команды будут бороться за мифические сокровища Петра Первого, якобы спрятанные в форте Кроншлот. Съемки шоу проходят в специально построенных декорациях, воссоздающих атмосферу эпохи Петра I. На территории форта Император Александр Первый были возведены сокровищница, пушки, лобное место, массивные ворота и другие элементы, вдохновленные архитектурой Петропавловской крепости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.