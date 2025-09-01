Отец Илона Маска восхитился красотой россиянок

Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, назвал россиянок одними из самых красивых женщин в мире. Свое мнение Маск-старший высказал после посещения Москвы в начале июня, где он выступал на «Форуме будущего 2050».
«Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире», — отметил Эррол Маск в беседе с Mundo. Он добавил, что во время поездки был поражен не только внешностью россиянок, но и атмосферой города.
В интервью Эррол Маск также поделился мнением о России и ее президенте Владимире Путине. Он назвал страну одной из лучших в мире, а встреча с российским лидером произвела на него сильное впечатление — он охарактеризовал Путина как впечатляющего человека.
Отец Илона Маска Эррол также заявил, что президент России Владимир Путин достиг значительных успехов в своей деятельности, сумев удержать единство крупного многонационального государства. Маска-старший отметил, что ни в коем случае не считает Путина «диктатором», передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.