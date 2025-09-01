Отец Илона Маска восхитился красотой россиянок

Отец Илона Маска Эррол: русские женщины одни из самых красивых в мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отец Маска назвал российских женщин одними из самых красивых в мире
Отец Маска назвал российских женщин одними из самых красивых в мире Фото:

Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, назвал россиянок одними из самых красивых женщин в мире. Свое мнение Маск-старший высказал после посещения Москвы в начале июня, где он выступал на «Форуме будущего 2050».

«Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире», — отметил Эррол Маск в беседе с Mundo. Он добавил, что во время поездки был поражен не только внешностью россиянок, но и атмосферой города.

В интервью Эррол Маск также поделился мнением о России и ее президенте Владимире Путине. Он назвал страну одной из лучших в мире, а встреча с российским лидером произвела на него сильное впечатление — он охарактеризовал Путина как впечатляющего человека.

Отец Илона Маска Эррол также заявил, что президент России Владимир Путин достиг значительных успехов в своей деятельности, сумев удержать единство крупного многонационального государства. Маска-старший отметил, что ни в коем случае не считает Путина «диктатором», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, назвал россиянок одними из самых красивых женщин в мире. Свое мнение Маск-старший высказал после посещения Москвы в начале июня, где он выступал на «Форуме будущего 2050». «Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире», — отметил Эррол Маск в беседе с Mundo. Он добавил, что во время поездки был поражен не только внешностью россиянок, но и атмосферой города. В интервью Эррол Маск также поделился мнением о России и ее президенте Владимире Путине. Он назвал страну одной из лучших в мире, а встреча с российским лидером произвела на него сильное впечатление — он охарактеризовал Путина как впечатляющего человека. Отец Илона Маска Эррол также заявил, что президент России Владимир Путин достиг значительных успехов в своей деятельности, сумев удержать единство крупного многонационального государства. Маска-старший отметил, что ни в коем случае не считает Путина «диктатором», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...