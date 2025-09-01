На Украине объявили о внеочередном заседании НАТО

Сибига: в Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина, на котором стороны обсудят совместные меры в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, встреча организована по инициативе Киева в ответ на удары со стороны РФ.

«Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание совета НАТО-Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.

ВС РФ приступили к нанесению ударов по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года, спустя два дня после происшествия на Крымском мосту, в организации которого, по мнению российских властей, участвовали украинские спецслужбы. Целями атак становятся предприятия оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи по всей территории Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не осуществляют удары по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий с украинскими вооруженными силами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина, на котором стороны обсудят совместные меры в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, встреча организована по инициативе Киева в ответ на удары со стороны РФ. «Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание совета НАТО-Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х. ВС РФ приступили к нанесению ударов по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года, спустя два дня после происшествия на Крымском мосту, в организации которого, по мнению российских властей, участвовали украинские спецслужбы. Целями атак становятся предприятия оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи по всей территории Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не осуществляют удары по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий с украинскими вооруженными силами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...