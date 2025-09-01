На Украине объявили о внеочередном заседании НАТО

В Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина, на котором стороны обсудят совместные меры в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, встреча организована по инициативе Киева в ответ на удары со стороны РФ.
«Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание совета НАТО-Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.
ВС РФ приступили к нанесению ударов по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года, спустя два дня после происшествия на Крымском мосту, в организации которого, по мнению российских властей, участвовали украинские спецслужбы. Целями атак становятся предприятия оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи по всей территории Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не осуществляют удары по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий с украинскими вооруженными силами.
