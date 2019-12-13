Жертву главного вора России похоронят спустя семь лет после убийства

Тела жертв преступники закопали с помощью экскаватора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата и гендиректора ЗАО «Племзавод „Раменское“» Татьяну Сидорову, в убийстве которой обвинили главного вора России Олега Шишканова (Шишкана), похоронят спустя семь лет после гибели. Преступление было совершено в 2012 году, однако тело женщины удалось обнаружить только сейчас.

Недавно были завершены экспертизы тел Татьяны Сидоровой, ее гражданского мужа Владимира Кремнева и других членов семьи. «Опираясь на результаты работы специалистов, показания свидетелей, другие доказательства, удалось установить примерную картину произошедшего», — пишет «Росбалт». Бандиты избили жертв около их дома, затащили внутрь, вкололи им большие дозы транквилизаторов для животных и погрузили в машину, которая вывезла людей к заброшенному песчаному карьеру. Там Сидорову и Кремнева застрелили. Остальных, по предварительным данным, забили арматурой. От тел избавились, сбросив их в котлован и закопав с помощью экскаватора.

Как стало известно следователям, операцией по устранению Сидоровой руководил помощник Шишкана Егор Есин. Недавно его задержали в Одессе с паспортом на чужую фамилию. По информации источника в силовых структурах, украинские оперативники уже заявили, что преступник будет экстрадирован в Россию, несмотря на сложную ситуацию в отношениях двух стран.

После окончания всех экспертиз эксперты дали разрешение на захоронение останков. Похороны состоятся 14 декабря на Малаховском кладбище в Раменском.