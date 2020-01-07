Тысячи россиян не пустили на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, ворота закрыты, флаг украины, военные, солдаты
С 2014 года россиянам сложно попасть на УкраинуФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Власти Украины в 2019 году чаще всего отказывали россиянам в праве на въезд в страну, если ранее они незаконно посещали Крым. По данным пресс-службы МВД Украины, всего за прошлый год отказ получили более 7 тысяч граждан РФ.

В среднем за сутки украинские пограничники разворачивали от 20 до 30 граждан России. В большинстве случаев решение принималось по двум причинам: незаконное посещение Крыма или превышение срока пребывания в стране, сообщает News.ru.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. На территории полуострова был проведен референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ. Украина считает данный акт аннексией территории и настаивает на возвращении Крыма под свою юрисдикцию.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...