Тысячи россиян не пустили на Украину

С 2014 года россиянам сложно попасть на Украину
новость из сюжетаКрым вернулся в состав России
Власти Украины в 2019 году чаще всего отказывали россиянам в праве на въезд в страну, если ранее они незаконно посещали Крым. По данным пресс-службы МВД Украины, всего за прошлый год отказ получили более 7 тысяч граждан РФ.
В среднем за сутки украинские пограничники разворачивали от 20 до 30 граждан России. В большинстве случаев решение принималось по двум причинам: незаконное посещение Крыма или превышение срока пребывания в стране, сообщает
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. На территории полуострова был проведен референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ. Украина считает данный акт аннексией территории и настаивает на возвращении Крыма под свою юрисдикцию.