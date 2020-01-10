Украинцы массово отправляются на отдых в Крым

Украинцы больше других иностранцев приезжают в Крым Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

В 2019 году российский полуостров Крым посетили 1,1 млн жителей Украины, что на сто тысяч больше, чем год назад. Об этом сообщает министерство курортов и туризма Республики Крым.

«Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины — порядка 1,1 миллиона человек», — сообщается на сайте министерства. Самыми популярными направлениями для украинцев стали Ялта (58,3%), Симферополь (14,6%), Евпатория (8,5%), Саки (3,7%) и Большая Алушта (3,5%), передает RT.

Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, на полуостров 2019 году порядка 20% туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, из Узбекистана и Армении (4%), из Эстонии (3%). На российском курорте также побывали граждане Швеции, Китая, Таиланда, США, Испании и других стран.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту туристический поток в Крым может увеличиться на 20%.