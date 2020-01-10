На Украине задержали ополченца, охранявшего обломки сбитого малайзийского Boeing

Пограничники на Украине задержали ополченца, который охранял обломки малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
По данным ведомства, мужчина служил в одном из подразделений ополченцев в Донбассе в 2014 году. «С конца августа того года охранял место крушения самолета, а также продавал обломки и личные вещи погибших за 500—1500 рублей», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД Украины. Сейчас мужчина находится в Национальной полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Наказанием за такое правонарушение является лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Малайзийский Boeing 777 был сбит над территорией Донбасса в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на рейсе МН17, погибли, напоминает «Национальная служба новостей». Представители Украины считают виновными ополченцев из непризнанных ДНР и ЛНР. Международная следственная группа по установлению причин крушения обвинила Россию в причастности к инциденту.