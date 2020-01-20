Смертельно больной россиянин нашел новую семью для своих детей

Смертельно больной житель Хабаровска Александр Грачев с раком легких нашел новую семью для своих детей. Известно, что Грачеву поступило много предложений со всей России, но он выбрал семью из своего города.
У Александра Грачева двое детей. Его супруга умерла четыре года назад. Недавно мужчина узнал о том, что смертельно болен. Он не знает, сколько ему осталось жить, и очень боится за будущее своих детей. Поэтому россиянин принял решение найти семью для сына и дочери. «Сейчас все решилось и все хорошо. Дети одни не останутся», — рассказал изданию Mash Грачев.
Семья, которая заберет детей в случае смерти мужчины, пожелала остаться неизвестной. Несмотря на свой диагноз, Александр не падает духом. По его словам, он уже пережил две операции, сейчас идет курс лечения, и он намерен бороться до последнего.