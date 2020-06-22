Сейчас Владимир Путин изучает доработанный план по восстановлению экономики, рассказал Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин в настоящее время изучает доработанный план по восстановлению экономики. Решения о том, когда план будет обнародован, пока нет. Об этом во время конференц-колла с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста URA.RU.

«План был представлен в установленные сроки председателем правительства. Потребуется определенное время на его проработку, на детальное ознакомление с ним. Когда будет представлен общественности и как — пока решения на этот счет не принималось, как только оно будет принято, мы вас проинформируем», — ответил Песков на вопрос о доработанном плане по восстановлению экономики. Какую оценку главы государства получил обновленный план, Песков не уточнил.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что проект общенационального плана восстановления экономики страны был отправлен президенту России после доработки. В проект вошли положения, предложенные Госдумой, Советом Федерации, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей и другими организациями.

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