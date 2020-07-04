В РПЦ объяснили, что ждут от отца Сергия. «На бумажке писали обвинения»

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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
От отца Сергия ждут покаяния Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

От создателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), которого церковный суд лишил сана священника, ждут покаяния. Об этом заявил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в эксклюзивном комментарии телеведущему Владимиру Соловьеву в рамках проекта СоловьёвLive.

Легойда отметил, что церковь в первую очередь ждет от схиигумена Сергия покаяния. По его словам. в русской православной церкви проповедь должна призывать к любви и объединению. однако отец Сергий допустил раскол. «Многие святые проходили через суровые испытания, но никогда не призывали к насилию, к расколу», — отметил Легойда. Он подчеркнул, что во время церковного суда он не объяснил свои претензии по отношению к иерархам русского православия, отказался объяснять свою позицию. Кроме того, Лейгода был удивлен тем, что отец Сергий все свои претензии зачитывал с листа. «Возникает вопрос кто писал ему на бумажке обвинения», — замечает представитель РПЦ.

Собеседник Соловьева также заявил, что от отца Сергия в РПЦ ждут только одного — покаяния. «Есть надежда, что он может покаяться, не будет совершать богослужения, распространять ложные представления, мы будем об этом молиться». — заявил Легойда.

Ранее Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия (Романова) сана священника. Он отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и российских властей. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы. Сам Сергий заявил, что отказался от сана священника, однако продолжит руководить женским монастырем. Накануне в Среднеуральский женский монастырь начали пускать прихожан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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