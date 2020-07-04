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Ранее Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия (Романова) сана священника. Он отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и российских властей. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы. Сам Сергий заявил, что отказался от сана священника , однако продолжит руководить женским монастырем. Накануне в Среднеуральский женский монастырь начали пускать прихожан.

Собеседник Соловьева также заявил, что от отца Сергия в РПЦ ждут только одного — покаяния. «Есть надежда, что он может покаяться, не будет совершать богослужения, распространять ложные представления, мы будем об этом молиться». — заявил Легойда.

Легойда отметил, что церковь в первую очередь ждет от схиигумена Сергия покаяния. По его словам. в русской православной церкви проповедь должна призывать к любви и объединению. однако отец Сергий допустил раскол. «Многие святые проходили через суровые испытания, но никогда не призывали к насилию, к расколу», — отметил Легойда. Он подчеркнул, что во время церковного суда он не объяснил свои претензии по отношению к иерархам русского православия, отказался объяснять свою позицию. Кроме того, Лейгода был удивлен тем, что отец Сергий все свои претензии зачитывал с листа. «Возникает вопрос кто писал ему на бумажке обвинения», — замечает представитель РПЦ.

От создателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), которого церковный суд лишил сана священника, ждут покаяния. Об этом заявил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в эксклюзивном комментарии телеведущему Владимиру Соловьеву в рамках проекта СоловьёвLive.

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