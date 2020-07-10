Москва предпочитает общаться с партнерами уважительно, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия общается с партнерами только в уважительном тоне. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил глава государства Владимир Путин.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, почему Москва ведет себя корректно с теми, кто позволяет себе грубые высказывания.

Ранее глава государства заявил о том, что противостояние между странами на международной экономической арене будет продолжаться.

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