10 июля 2020

Путин рассказал о диалоге РФ с партнерами. «Мы не должны выглядеть как придурки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Москва предпочитает общаться с партнерами уважительно, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия общается с партнерами только в уважительном тоне. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил глава государства Владимир Путин.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, почему Москва ведет себя корректно с теми, кто позволяет себе грубые высказывания.

Ранее глава государства заявил о том, что противостояние между странами на международной экономической арене будет продолжаться.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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