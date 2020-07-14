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Ранее россиян предупредили о риске остаться без новинок техники из-за норм об отечественном ПО, напоминает телеканал 360 . Вступление новых требований уже переносили — с 1 июля 2020 на 1 января 2021 года. Однако РАТЭК просит отложить дату вступления в силу норм по предустановке отечественного софта минимум до 1 июля 2022 года.

Однако, если проблемы с таможенным декларированием пультов все-таки произойдут, то это грозит приостановке российских заводов по сборке электроники. «В России собирается около 90% продаваемых здесь телевизоров, но практически все пульты импортируются», — объяснил Гуськов.

«Сейчас оформить ввоз в Россию пультов невозможно ни на ЦАТ, ни на обычной таможне», — объяснил «Ведомостям» представитель РАТЭК Антон Гуськов. Вместе с тем представитель Минфина заявил, что товары, которые должны проходить через ЦАТ, указаны в отдельном положении приказа, и пультов дистанционного управления там нет.

Со 2 июля в силу вступил приказ Минфина, регламентирующий компетенции таможенных органов. Теперь при поставках в Россию они могут быть задекларированы только ЦАТ, хотя в отличие от алкоголя и табака не являются подакцизным товаром. На это ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК пожаловалась в письме главе Минфина Антону Силуанову.

Пульты дистанционного управления для телевизоров попали в одну категорию с подакцизными электронными сигаретами, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ). Сейчас производители опасаются приостановки работы российских заводов по сбору электроники, так как почти все пульты завозятся из-за границы.

Все пульты для телевизоров в Россию привозят из-за рубежа Фото: Анна Майорова © URA.RU

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