Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
Депутаты Госдумы признали отчуждение части территории России экстремизмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый врио губернатора Хабаровского края объяснил свою позицию относительно протестов — В России продлят льготную ипотеку — Депутаты приняли поправки в закон об экстремизме и предложили продлить выплаты алиментов — Глава Минздрава оценил вакцину от коронавируса — Лидер ЛДПР высказался об аресте Сергея Фургала — Дело Михаила Ефремова передали в суд — Историка Юрия Дмитриева признали виновным. Все самые интересные и важные новости России на 22 июля — в обзоре URA.RU:

Врио главы Хабаровского края высказался о протестах

  • Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил свою позицию относительно протестов в столице региона. По словам Дегтярева, в день его назначения на площади перед домом краевого правительства собралась толпа, призывавшая его выйти. Однако он не стал поддаваться на провокации из-за большой загруженности делами. Кроме того, протестующие нарушали социальную дистанцию. В итоге, Дегтярев посоветовал митингующим заняться добрыми делами вместо того, чтоб протестовать.

Лидер ЛДПР высказался об аресте Сергея Фургала

Льготную ипотеку могут продлить до конца 2021 года, в России выросло число безработных

Депутаты Госдумы приняли поправки к закону об экстремизме, внесли законопроект о повышении молодежного возраста и предложили продлить выплаты алиментов

Глава минздрава оценил новую вакцину от COVID-19

  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна и безопасна. Министр отметил, что препарат могут зарегистрировать уже в августе текущего года.

В Чечне объявили Госдеп главной террористической организацией

Дело Михаила Ефремова передали в суд, историка Юрия Дмитриева признали виновным

  • Уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова передано в Пресненский суд Москвы. Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении артиста.
  • Петрозаводский горсуд признал главу карельского филиала правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера. Его приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима. С учетом того, что Дмитриев во время следствия содержался в СИЗО, он выйдет на свободу уже в сентябре 2020 года. Также суд оправдал историка по нескольким статьям.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Экономика Здоровье Происшествия Политика Наука Общество Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...