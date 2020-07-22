Депутаты Госдумы признали отчуждение части территории России экстремизмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый врио губернатора Хабаровского края объяснил свою позицию относительно протестов — В России продлят льготную ипотеку — Депутаты приняли поправки в закон об экстремизме и предложили продлить выплаты алиментов — Глава Минздрава оценил вакцину от коронавируса — Лидер ЛДПР высказался об аресте Сергея Фургала — Дело Михаила Ефремова передали в суд — Историка Юрия Дмитриева признали виновным. Все самые интересные и важные новости России на 22 июля — в обзоре URA.RU:

Врио главы Хабаровского края высказался о протестах

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил свою позицию относительно протестов в столице региона. По словам Дегтярева, в день его назначения на площади перед домом краевого правительства собралась толпа, призывавшая его выйти. Однако он не стал поддаваться на провокации из-за большой загруженности делами. Кроме того, протестующие нарушали социальную дистанцию. В итоге, Дегтярев посоветовал митингующим заняться добрыми делами вместо того, чтоб протестовать.

Лидер ЛДПР высказался об аресте Сергея Фургала

Владимир Жириновский рассказал, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал собирался написать заявление об отставке по собственному желанию еще до ареста. По словам Жириновского, он сам уговорил Фургала отказаться от поста губернатора.

Льготную ипотеку могут продлить до конца 2021 года, в России выросло число безработных

Действие программы льготной ипотеки под 6,5% могут продлить на 2021 год. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, окончательное решение будет приниматься осенью. Он отметил, что благодаря льготной программе в июне число заемщиков увеличилось на 31%.

Также председатель правительства озвучил данные о том, что количество безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза — до трех млн человек.

Депутаты Госдумы приняли поправки к закону об экстремизме, внесли законопроект о повышении молодежного возраста и предложили продлить выплаты алиментов

Поправку для закона «О противодействии экстремистской деятельности» приняли депутаты Госдумы. Согласно новой редакции, теперь экстремизмом будет считаться отчуждение части территорий России. Это первый закон, вступивший в силу после обновления Конституции.

Законопроект о молодежной политике в РФ, который подразумевает продление молодежного возраста до 35 лет, был вынесен на рассмотрение в Госдуму. Авторы документа считают, что после принятия этого проекта воспользоваться господдержкой смогут больше россиян.

Группа депутатов Госдумы предложила обязать родителей выплачивать алименты на своих детей-школьников, достигших 18 лет. Парламентарии говорят, что многие из молодых людей старше 18 лет не могут совмещать учебу и работу.

Глава минздрава оценил новую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна и безопасна. Министр отметил, что препарат могут зарегистрировать уже в августе текущего года.

В Чечне объявили Госдеп главной террористической организацией

Чеченское духовенство объявило террористической организацией американский государственный департамент. Духовное управление мусульман посчитало, что американский Госдеп поддерживал террористов, которые воевали на чеченской земле, а также оскорбил главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью.

Дело Михаила Ефремова передали в суд, историка Юрия Дмитриева признали виновным

Уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова передано в Пресненский суд Москвы. Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении артиста.

Петрозаводский горсуд признал главу карельского филиала правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера. Его приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима. С учетом того, что Дмитриев во время следствия содержался в СИЗО, он выйдет на свободу уже в сентябре 2020 года. Также суд оправдал историка по нескольким статьям.

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