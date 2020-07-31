Курс евро перевалил за 88 рублей

Европейская валюта выросла на 1,17 рубля — до 87,82 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс евро вырос на 1,55%, до 87,99 рублей по состоянию на 19:03 мск, а в ходе торгов превышал 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта подорожала на 1,17 рубля — до 87,82 рубля, следует из данных Московской биржи. Последний раз евро стоил столько в марте этого года. В ходе пятничных торгов европейская валюта превышала отметку 88 рублей. Доллар укрепился на 1,25 рубля — до 74,42 рубля. В последний раз американская валюта превышала значение 74 рубля в мае.

Дороже всего евро стоил 22 января 2016 года. Тогда за европейскую валюту давали 91,2 рубля.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович рассказал URA.RU, что падение курса рубля и доллара по отношению к евро связано с предвыборной кампанией в США.

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