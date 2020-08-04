04 августа 2020

Женщин в декрете будут направлять на профпереподготовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр занятости населения. Сургут, поиск работы, работа в россии
Службы занятости обяжут отправлять молодых матерей на обучение востребованным специальностям Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Центры занятости обяжут направлять женщин, находящихся в декретном отпуске, на обучение по востребованным профессиям. Автором законопроекта, который уже поддержало правительство, стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Она предлагает установить новую обязанность для органов службы занятости: направлять на профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным специальностям женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — пишет газета «Известия». Кроме того, парламентарий предлагает предоставить указанной категории женщин обращаться в органы службы занятости по месту пребывания, а не только по месту жительства.

В отзыве правительства, как отмечает издание, говорится, что изменения поспособствуют получению женщинами новых профессиональных навыков, которые будут соответствовать потребностям экономики, а также помогут им быстро адаптироваться при возвращении к работе. Законопроект могут рассмотреть уже в осеннюю сессию парламента. При этом в профильном комитете нижней палаты подчеркнули, что обучение должно быть добровольным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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