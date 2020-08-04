Женщин в декрете будут направлять на профпереподготовку

Центры занятости обяжут направлять женщин, находящихся в декретном отпуске, на обучение по востребованным профессиям. Автором законопроекта, который уже поддержало правительство, стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Она предлагает установить новую обязанность для органов службы занятости: направлять на профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным специальностям женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — пишет газета «Известия». Кроме того, парламентарий предлагает предоставить указанной категории женщин обращаться в органы службы занятости по месту пребывания, а не только по месту жительства.
В отзыве правительства, как отмечает издание, говорится, что изменения поспособствуют получению женщинами новых профессиональных навыков, которые будут соответствовать потребностям экономики, а также помогут им быстро адаптироваться при возвращении к работе. Законопроект могут рассмотреть уже в осеннюю сессию парламента. При этом в профильном комитете нижней палаты подчеркнули, что обучение должно быть добровольным.
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