Сегодня, 5 августа, — 238-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 148-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 18 691 528. За минувшие сутки было выявлено 247 964 новых случаев заражения. Вылечились 11 904 154 пациента (+ 237 121), жертвами стали 704 176 человек (+6 290).
Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4 918 063 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 808 076 инфицированных. Далее следует Индия — 1 906 613 случаев заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — заразились 862 028 человек.
Вакцина от коронавируса
Американская фирма Novavax сообщила о
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов также рассказал о
Коронавирус в России
Осенью в России может быть резкое увеличение случаев заражения из-за начала работы школ. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Он напомнил гражданам о важности соблюдения профилактических мер.
Из-за пандемии около 60% девелоперов в июле снизили объемы строительства. Речь идет о тех компаниях, чьи акции или облигации торгуются на бирже. Аналитики отмечают, что это может стать причиной сокращения прибыли застройщиков и роста их долговой нагрузки.
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) разрешил россиянам въезд на территорию страны. Несмотря на это, спрос россиян на зарубежные курорты снизился по сравнению с прошлым годом. Предпочтение отдают отдыху в России. Это может быть связано тем, что в РФ высока опасность роста заболеваемости из-за туристов, которые едут за границу. Депутат Госдумы Еннадий Онищенко призвал граждан не выезжать за пределы страны.
Ситуация в мире
На российско-казахстанской границе мигранты устроили стычку с сотрудниками Росгвардии. Причиной конфликта стали попытки граждан Таджикистана и Узбекистана вернуться домой. Отмечается, что стычка была локализована без вмешательства правоохранителей. В настоящий момент ситуация на границе региона с Казахстаном спокойная.
Германию и Эстонию
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж заявил, что Анкара недооценивает реальные эпидемиологические риски в стране ввиду распространения вируса. Как заявил российский эпидемиолог Николай Дубинин,
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