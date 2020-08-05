Американская фирма Novavax сообщила во вторник о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 августа, — 238-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 148-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 18 691 528. За минувшие сутки было выявлено 247 964 новых случаев заражения. Вылечились 11 904 154 пациента (+ 237 121), жертвами стали 704 176 человек (+6 290).

Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4 918 063 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 808 076 инфицированных. Далее следует Индия — 1 906 613 случаев заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — заразились 862 028 человек.

Вакцина от коронавируса

Американская фирма Novavax сообщила о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины , которую она производит. Исследование показало, что высокий уровень антител на вирус без опасных побочных эффектов и защиту подопытных приматов от заражения.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов также рассказал о состоянии добровольцев после российской вакцины . По его словам, все чувствуют себя хорошо и вернулись к привычной жизни. Однако израильский иммунолог профессор Яков Беркун считает, что с прививкой нельзя рисковать. По мнению специалиста, прежде чем широко внедрять препарат , необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей, чтобы быть уверенными в ее эффективности и безопасности для разных групп населения.

Коронавирус в России

Осенью в России может быть резкое увеличение случаев заражения из-за начала работы школ. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Он напомнил гражданам о важности соблюдения профилактических мер.

Из-за пандемии около 60% девелоперов в июле снизили объемы строительства. Речь идет о тех компаниях, чьи акции или облигации торгуются на бирже. Аналитики отмечают, что это может стать причиной сокращения прибыли застройщиков и роста их долговой нагрузки.

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) разрешил россиянам въезд на территорию страны. Несмотря на это, спрос россиян на зарубежные курорты снизился по сравнению с прошлым годом. Предпочтение отдают отдыху в России. Это может быть связано тем, что в РФ высока опасность роста заболеваемости из-за туристов, которые едут за границу. Депутат Госдумы Еннадий Онищенко призвал граждан не выезжать за пределы страны.

Ситуация в мире

На российско-казахстанской границе мигранты устроили стычку с сотрудниками Росгвардии. Причиной конфликта стали попытки граждан Таджикистана и Узбекистана вернуться домой. Отмечается, что стычка была локализована без вмешательства правоохранителей. В настоящий момент ситуация на границе региона с Казахстаном спокойная.

Германию и Эстонию накрыла вторая волна . В этих европейских странах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна в ФРГ слабее первой. По ее словам, в текущей ситуации нельзя приводить сравнения с мартовскими или апрельскими показателями.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж заявил, что Анкара недооценивает реальные эпидемиологические риски в стране ввиду распространения вируса. Как заявил российский эпидемиолог Николай Дубинин, рост числа заболевших COVID-19 в Турции свидетельствует о второй волне . В связи с этим он посоветовал туристам из России воздержаться от поездок в эту страну.