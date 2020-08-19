В Минобороны раскрыли, какая информация не будет тайной

Минобороны уточнило, какие сведения являются служебной тайной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минобороны РФ определило список информации, не относящейся к служебной тайне. В перечень вошли сведения о чрезвычайных ситуациях, а также нарушении прав и свобод человека. Информация об «осуществлении функций по организации обеспечению обороны», наоборот, признана секретной.

«Сведения о чрезвычайных ситуациях, окружающей среде, а также о нарушении прав и свобод человека к служебной тайне отнесены не будут», — приводит ТАСС выдержки из опубликованного нового проекта изменений в федеральный закон «Об обороне». Помимо вышеперечисленной информации, гриф секретности не будет применяться к фактам нарушения закона со стороны государственных властей и к сведениям, по которым у России есть международные обязательства по открытому обмену.

В опубликованном для общественного обсуждения проекте также перечислена информация, попадающая под классификацию «служебной тайны». Это сведения, образующиеся при осуществлении органами федеральной и региональной власти и жителями страны «функций по организации обеспечению обороны».

Ранее в Минобороны предложили отнести всю информацию об обороне страны, не составляющую государственную тайну к категории конфиденциальной. Таким образом, ведомство хочет пресечь утечки в СМИ сведений о создании нового оружия и бюджете министерства.

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