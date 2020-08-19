В Минфине объяснили, как оформить вычет на лекарства без рецепта

Вычет можно получить не только по рецептам, но и по выписке из медицинской карты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Получить вычет на лекарства, приобретенные без рецепта врача, можно, если препараты назначались во время лечения в стационаре. В таком случае вместо рецепта как подтверждения расходов будут учитываться данные из медицинской карты.

«Налогоплательщиком могут быть представлены любые документы, подтверждающие назначение лечащим врачом приобретенных за счет собственных средств лекарственных препаратов для медицинского применения», — говорится в пояснительном письме Минфина РФ. Если лекарства закупались во время лечения в стационаре, в качестве такого документа может служить медицинская карта, в которой фиксируются все назначения.

По данным ведомства, вычет ограничен 13% от 120 000 рублей. Таким образом, вернуть можно не более 15 600 рублей. В сумму также включены затраты на медицинские услуги и обучение.

Ранее в Госдуме выступили с предложением ввести налоговый вычет для родителей за лечение совершеннолетних детей. По словам инициатора законопроекта, в настоящее время система налоговых вычетов не учитывает совершеннолетних детей, которые находятся на иждивении родителей в силу физических особенностей, или болезни.

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