Дистанционное обучение школьников может вернуться, если ухудшится ситуация с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Мнения по вопросу наиболее эффективной формы обучения разделились на два лагеря. Некоторые уверены, что за образованием в онлайне — будущее, другие считают, что качественные знания можно получить только за партой. На чьей стороне правда — выясним в стриме на youtube-канале URA.RU 25 августа в 15:30 (мск).

В эфире примут участие первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров, директор президентской академии на Урале Руслан Долженко, блогер, основатель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ «GrandExam» Арсений Филин.

Мы выясним, готовы ли образовательные учреждения перейти на дистанционный формат на постоянной основе, какие профессии допустимо изучать в онлайне, какие ресурсы для этого необходимы, а также разберемся, есть ли шанс сделать дистанционное образование в России эффективным или это утопия.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники в сентябре могут не вернуться за парты, если ухудшится ситуация с коронавирусом. На разговоры о возвращении дистанта повлияло заявление мэра Москвы Сергея Собянина об отмене школьных линеек. После этого Минпросвещения, заявившее сначала о начале учебного года в «нормальном» режиме, за сутки перешло к политике запретов и ограничений.