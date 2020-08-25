Мнения по вопросу наиболее эффективной формы обучения разделились на два лагеря. Некоторые уверены, что за образованием в онлайне — будущее, другие считают, что качественные знания можно получить только за партой. На чьей стороне правда — выясним в стриме на
В эфире примут участие первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров, директор президентской академии на Урале Руслан Долженко, блогер, основатель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ «GrandExam» Арсений Филин.
Мы выясним, готовы ли образовательные учреждения перейти на дистанционный формат на постоянной основе, какие профессии допустимо изучать в онлайне, какие ресурсы для этого необходимы, а также разберемся, есть ли шанс сделать дистанционное образование в России эффективным или это утопия.
Ранее URA.RU сообщало, что школьники в сентябре могут не вернуться за парты, если ухудшится ситуация с коронавирусом. На разговоры о возвращении дистанта повлияло заявление мэра Москвы Сергея Собянина об отмене школьных линеек. После этого Минпросвещения, заявившее сначала о начале учебного года в «нормальном» режиме, за сутки перешло к политике запретов и ограничений.
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