В сети к канадским рыбакам попало загадочное существо, у которого был длинный «резиновый» нос, как у утконоса и плавники очень похожие на крылья. Снимки удивительного создания были опубликованы в соцсети.
Один из рыбаков, озадаченный уловом, принес существо на рыбзавод, чтобы прояснить картину, однако там ему не смогли помочь, сообщает телеканал CBC. Тогда мужчина обратился к пользователям соцсетей с просьбой опознать странного обитателя океана. Выяснилось, что в сети попалась ядовитая носатая химера. Эти рыбы живут на большой глубине и встречаются крайне редко. На спине у этого существа есть шип, который выделяет яд для защиты от других хищников.
Биолог Кэролайн Мири пояснила, что рыбакам очень повезло, что животное не травмировало их своим шипом. Она рассказала, что ученым мало известно о жизни этих подводных существ, пишет РИА «Новости».
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