Боец ММА Емельяненко сообщил о смерти тренера

Скончался тренер бойца смешанного стиля ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов. Об этом сообщил сам Емельяненко на своей странице в Instagram.
«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни», — написал боец. По его словам, Воронов вырастил сильных духом чемпионов и помогал молодым ребятам найти дорогу в жизни. Причина смерти 55-летнего тренера не уточняется.
Воронов тренировал дзюдо и самбо воспитанников СДЮСШОР имени Александра Невского, а также команды ММА Imperial Team и клуба Red Devil. С Емельяненко он занимался с 1986 года. В 2014 году Воронов стал лучшим тренером России по боевому самбо.
В ММА Емельяненко одержал 39 побед, потерпел шесть поражений, один его бой признан несостоявшимся. Спортсмен — четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.