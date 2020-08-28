28 августа 2020

Боец ММА Емельяненко сообщил о смерти тренера

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Академии единоборств РМК. Екатеринбург, емельяненко федор
Воронов тренировал Емельяненко всю его карьеру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скончался тренер бойца смешанного стиля ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов. Об этом сообщил сам Емельяненко на своей странице в Instagram.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни», — написал боец. По его словам, Воронов вырастил сильных духом чемпионов и помогал молодым ребятам найти дорогу в жизни. Причина смерти 55-летнего тренера не уточняется.

Воронов тренировал дзюдо и самбо воспитанников СДЮСШОР имени Александра Невского, а также команды ММА Imperial Team и клуба Red Devil. С Емельяненко он занимался с 1986 года. В 2014 году Воронов стал лучшим тренером России по боевому самбо.

В ММА Емельяненко одержал 39 побед, потерпел шесть поражений, один его бой признан несостоявшимся. Спортсмен — четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

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Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. ? С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. ? Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. ? Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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