Сообщника Фургала просят отпустить из СИЗО

О переводе сообщника Фургала из СИЗО на домашний арест настаивает следствие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы перевести бывшего партнера экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова из СИЗО под домашний арест. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения.

«В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — рассказала ТАСС пресс-секретарь суд Ирина Морозова. Уточняется, что Мистрюков ранее признал вину в организации убийство и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сергей Фургал был арестован 9 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства бизнесменов в 2004—2005 годах, напоминает телеканал 360. Экс-глава Хабаровского края останется в СИЗО до февраля 2021 года, уточняет сайт VSE42.ru. На прошлой неделе в камеру к Фургалу подселили бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Сам бывший чиновник рассказывал, как ему живется в СИЗО.

Новость обновлена в 16.00: Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, передает RT в своем telegram-канале .