Сын депутата Госдумы арестован за групповое избиение

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Мурашов.необр, приговор, судья, суд
Абдулгамида Гаджиева арестовал Дорогомиловский суд Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорогомиловский суд Москвы арестовал Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Госдумы РФ, члена комитета по транспорту и строительству Мурада Гаджиева. Он подозревается в участии в групповом избиении из хулиганских побуждений.

«Гаджиеву Абдулгамиду судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу» — заявили ТАСС в суде. Ему вменяется нарушение по части второй статьи 112 УК РФ. По данным источника агентства в правоохранительных органах задержанный является сыном депутата Госдумы РФ Мурада Гаджиева.

Гаджиев был задержан накануне в Ростове-на-Дону. Оттуда его этапировали в Москву. Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в Мосгорсуде.

URA.RU попыталось связаться с Мурадом Гаджиевым. По одному из имеющихся у редакции номеров трубку взял мужчина, заявивший, что журналист ошибся номером. По другому номеру телефона никто не взял трубку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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