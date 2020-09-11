Сын депутата Госдумы арестован за групповое избиение

Дорогомиловский суд Москвы арестовал Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Госдумы РФ, члена комитета по транспорту и строительству Мурада Гаджиева. Он подозревается в участии в групповом избиении из хулиганских побуждений.
«Гаджиеву Абдулгамиду судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу» — заявили ТАСС в суде. Ему вменяется нарушение по части второй статьи 112 УК РФ. По данным источника агентства в правоохранительных органах задержанный является сыном депутата Госдумы РФ Мурада Гаджиева.
Гаджиев был задержан накануне в Ростове-на-Дону. Оттуда его этапировали в Москву. Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в Мосгорсуде.
URA.RU попыталось связаться с Мурадом Гаджиевым. По одному из имеющихся у редакции номеров трубку взял мужчина, заявивший, что журналист ошибся номером. По другому номеру телефона никто не взял трубку.
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