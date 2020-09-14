Соцработники получат от 10 до 60 тысяч рублей от правительства РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российскую валюту продолжают толкать вниз. Среди причин аналитики называют снижение валютной выручки экспортных компаний РФ, сокращение объемов сбыта нефти и углеводородного сырья. Также на рубль влияют протесты Беларуси и настроение Евросоюза после инцидента с блогером Алексеем Навальным. Поэтому эксперты пока не спешат делать прогнозы о положении российской валюты на рынке в конце 2020 года.

К утру понедельника, 14 сентября, доллар по курсу Центробанка РФ стоит 74,89 рубля. Нефть Brent стоит 40,01 доллара за баррель (+0,4%), стоимость бочки WTI составляет 37,61 доллара (+0,8%).

Ситуация в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении 1,8 млрд рублей дополнительно на выплаты социальным работникам, работающим с пациентами с коронавирусом, а также специалистам из групп риска — например, сотрудникам домов престарелых. Величина выплат составляет от 10 до 60 тысяч рублей.

Большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости слишком мал, чтобы компенсировать утраченный заработок и сохранить привычный уровень жизни. Поэтому многие педагоги намерены продолжать работать после наступления пенсионного возраста.

В период пандемии россияне чаще кладут деньги на карту , чем снимают. Финансовые аналитики объясняют это тем, что граждане привыкли запасаться деньгами в нестандартных ситуациях. На фоне снятия ограничений и улучшения общего настроения такой ажиотаж постепенно спадет.

Что происходит в мире

С начала следующего года Евросоюз начнет выдавать деньги для выхода из кризиса, заявил президент Европейского центробанка Кристин Лагард. Сейчас в фонде восстановления экономики ЕС находится 750 млрд евро. Поэтому в ближайшее время Европа, по мнению экспертов, может перейти к реализации политики раздачи так называемых «вертолетных денег», то есть безвозмездного перечисления денег на счета физических лиц.

В попытках «наказать Россию» Евросоюз жертвует своими геоэкономическими и стратегическими интересами в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия будет выстраивать отношение с Евросоюзом так, чтобы наша страна «не зависела от его прихотей».

Издание Politico назвало шесть возможных сценариев отказа Германии от строительства газопровода «Северный поток-2». Среди способов заблокировать реализацию проекта отмечается возможность ввести ограничение на импорт сырья из России, отзыв ранее выданных разрешений на строительство, судебные иски от природоохранных организаций, а также введение санкций со стороны Евросоюза. Однако в Совете Федерации РФ уверены, что Берлин не станет упускать выгодный для него проект.

Прогнозы и мнения экспертов

Нестабильные социально-экономические показатели и отсутствие федеральной резервной системы не позволяют в России постоянно индексировать пенсии. Об этом сообщил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при кабмине РФ Александр Шатилов.

Финансовый аналитик Максим Кривелевич заявил, что введения отцовского капитала после рождения третьего ребенка представляет опасность для экономики. По его словам, такая идея — слишком дорогой эксперимент. А решать проблему с рождаемостью в стране следует комплексным подходом, а не разовыми выплатами, считает Кривелевич.

После 1 ноября закончится действие программы льготной ипотеки под 6,5%. Тогда цены на жилье в новостройках пойдут вниз, ожидает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.