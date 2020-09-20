Диетолог назвала дешевые и полезные продукты

Наиболее полезными и дешевыми продуктами являются лук, капуста, морковь и свекла. Об этом заявила врач-диетолог Кристина Андерссон.
«Андерссон порекомендовала добавлять в свой рацион лук, поскольку он содержит в себе витамины и обладает бактерицидным эффектом», — пишет argumenti.ru. Диетолог советует есть капусту, так как в ней есть серосодержащие вещества. Также она рекомендует добавить в рацион богатые минералами морковь, пастернак, свеклу и бобовые. Для диетического питания подойдут овес, содержащий бета-глюканы, и картофель, который хорошо насыщает организм.
Ранее врач-диетолог Наталья Пугачева рассказала, что листья салатов — идеальный продукт для тех, кто хочет сбросить вес. Также в рейтинге самых полезных овощей для худеющих оказались любые виды капусты, огурцы, свекла и термодженики (имбирь, перец чили, хрен, горчица, лук и чеснок). При этом врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в России у людей не хватает денег на правильное питание.
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