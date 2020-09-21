Абрамовича заподозрили в незаконной покупке прав на футболистов

Владельца английского футбольного клуба «Челси», бизнесмена Романа Абрамовича заподозрили в незаконной покупке прав на игроков других клубов. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.
В спецподразделении Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями считают, что бизнесмен покупал права на спортсменов, выступающих в других командах, через офшорную компанию на Виргинских островах.
«Среди игроков был и перуанский Андре Каррильо, который в 2014 году выступал против „Челси“ в матчах Лиги чемпионов», — сообщает BBC. Представитель Романа Абрамовича, в свою очередь, говорит, что бизнесмен не нарушал никаких правил.
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