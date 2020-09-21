21 сентября 2020

Абрамовича заподозрили в незаконной покупке прав на футболистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Романа Абрамовича заподозрили в незаконной покупке прав на футболистов Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Владельца английского футбольного клуба «Челси», бизнесмена Романа Абрамовича заподозрили в незаконной покупке прав на игроков других клубов. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

В спецподразделении Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями считают, что бизнесмен покупал права на спортсменов, выступающих в других командах, через офшорную компанию на Виргинских островах.

«Среди игроков был и перуанский Андре Каррильо, который в 2014 году выступал против „Челси“ в матчах Лиги чемпионов», — сообщает BBC. Представитель Романа Абрамовича, в свою очередь, говорит, что бизнесмен не нарушал никаких правил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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