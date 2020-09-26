26 сентября 2020

В МИД Беларуси обвинили Запад в цинизме. «Пытаются ввергнуть страну в хаос»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
МИД Беларуси: страна испытывает внешнее вмешательство Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Западные страны пытаются ввергнуть Беларусь в хаос, чтобы отбросить страну на много лет назад. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей на сессии Генассамблеи ООН.

«Отдельные граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос, анархию, которая отбросит Белоруссию в ее развитии на многие годы назад», — цитирует министра РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые страны злоупотребляют площадкой ООН для обсуждения ситуации в Беларуси. Кроме этого, по словам Макея, Минск испытывает внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя. Он подчеркнул, что будущее страны будет обсуждаться исключительно внутри страны. «Не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога», — уточнил министр.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — сразу после выборов президента республики, на которых, согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Власти Литвы, Польши и Румынии призвали Евросоюз подготовить пакет поддержки «для будущей демократической Беларуси и способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации». Также премьер республики Роман Головченко заявил о беспрецедентном давлении на страну извне. В такой ситуации, по его словам, особенно важна дружеская поддержка России, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...