МИД Беларуси: страна испытывает внешнее вмешательство Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Западные страны пытаются ввергнуть Беларусь в хаос, чтобы отбросить страну на много лет назад. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей на сессии Генассамблеи ООН.

«Отдельные граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос, анархию, которая отбросит Белоруссию в ее развитии на многие годы назад», — цитирует министра РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые страны злоупотребляют площадкой ООН для обсуждения ситуации в Беларуси. Кроме этого, по словам Макея, Минск испытывает внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя. Он подчеркнул, что будущее страны будет обсуждаться исключительно внутри страны. «Не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога», — уточнил министр.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — сразу после выборов президента республики, на которых, согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Власти Литвы, Польши и Румынии призвали Евросоюз подготовить пакет поддержки «для будущей демократической Беларуси и способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации». Также премьер республики Роман Головченко заявил о беспрецедентном давлении на страну извне. В такой ситуации, по его словам, особенно важна дружеская поддержка России, пишет RT.