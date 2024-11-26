В России нашли способ удержать цены на товары и услуги, несмотря на рост доллара

Цены на российские товары и услуги станут более привлекательными, несмотря на ослабление рубля. Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о «Повышении энергетической и ресурсной эффективности экономики России», на которой призвал ускорить вывод из эксплуатации устаревшего оборудования. Как объяснили URA.RU эксперты, власти занимаются снижением энергозатрат на производстве, чтобы предотвратить рост стоимости конечной продукции.
«Мы активно модернизируем объекты инфраструктуры. В частности, в регионах ведется перевод котельных на более экономичные виды топлива. Серьезный прогресс достигнут в использовании альтернативных и возобновляемых источников энергии и, соответственно, в снижении негативного воздействия на окружающую среду», — сообщил Мишустин, назвав повышение энергетической эффективности российской экономики важнейшей задачей, которая обеспечит устойчивое развитие страны.
С 2023 года в России действует государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Как отметил Мишустин, она носит комплексный характер и охватывает меры для совершенствования технологий и практик: в сфере ТЭК, промышленности, транспортном комплексе, строительном секторе и ЖКХ. Президентом поставлена задача поэтапного снижения использования ресурсов на единицу продукции, напомнил он.
«Это создает дополнительные возможности для увеличения выпуска товаров и услуг. Производственные площадки, инженерные сети зданий, транспортные средства, автобусы, дорожная инфраструктура должны соответствовать самым жестким требованиям к потерям электричества и тепла», — подчеркнул глава правительства.
Для реализации таких проектов нужно сформировать дополнительные механизмы господдержки. Также важно ускорить отказ от использования устаревших процессов и неэффективного оборудования, резюмировал Мишустин.
Правительство ставит задачу — снизить затраты на энергоносители в производстве как ключевого компонента, который отражается на стоимости конечной продукции для потребителя, объяснил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, это повысит конкурентоспособность отечественных товаров за счет снижения издержек при их создании.
«Сюда же относится и вопрос о ресурсной эффективности. Качество запасов углеводородного сырья ухудшается (это общемировая тенденция). Снижаются средние объемы месторождений, с которыми приходится работать. Усложняется их географическая доступность, то есть приходится копать глубже, а в нашем случае еще и идти на север, где грунт находится в вечной мерзлоте.
Это увеличивает затраты, но при этом нужно добывать столько же или больше в более суровых условиях работы, чтобы обеспечить экономику. Повышение энергоэффективности производства смягчит или нивелирует последствия роста затрат на добычу и переработку энергоносителей», — отметил эксперт.
В России растет потребление электроэнергии не только в промышленности, но и в частном секторе, поэтому власти занимаются вопросами энергоэффективности и рационального использования углеводородов, объяснил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. «У „Росатома“, например, существует проект по созданию небольших реакторов, которые вырабатывают дешевую электроэнергию. Такие установки можно будет ставить в отдаленных уголках России, которые потом не нужно снабжать газом, углем или мазутом.
Тогда на Чукотке, например, откажутся от северного завоза. Это высвободит часть углеводородов, которые направят на увеличение мощностей на востоке страны. Там нужна дополнительная генерация из-за роста промышленного производства и торговли с Китаем», — отметил политолог.
Такой подход к распределению и использованию энергоресурсов преобразует регионы, прогнозирует он. Стабильные поставки дешевого электричества не только повышают уровень жизни, но и привлекают инвесторов, подытожил Баширов.
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