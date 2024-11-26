Миронов рассказал, как бороться с инфляцией

Депутат Миронов предложил снизить НДС на продукты питания
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Миронов предложил создать комиссию по вопросам ценообразования
Миронов предложил создать комиссию по вопросам ценообразования Фото:

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, чтобы бороться с инфляцией. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Тарифы на ЖКХ растут, цены на продукты питания растут — все растет. <...> Здесь, действительно, есть меры — давайте снизим НДС на продукты питания», — передает telegram-канал телеканала слова Миронова.

Депутат выдвинул инициативу о формировании специализированной комиссии, которая будет заниматься вопросами ценообразования. По его словам, следует установить список товаров первой необходимости и принять законодательный акт, запрещающий торговым объектам устанавливать наценку на эти товары более чем на 15% от суммы их первоначальной оптовой закупки.

Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что на текущем этапе Россия сталкивается с ключевым моментом в борьбе против инфляции. Она уточнила, что ожидается замедление роста корпоративного кредитного портфеля в предстоящие месяцы, передает «360.ru».

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Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, чтобы бороться с инфляцией. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24». «Тарифы на ЖКХ растут, цены на продукты питания растут — все растет. <...> Здесь, действительно, есть меры — давайте снизим НДС на продукты питания», — передает telegram-канал телеканала слова Миронова. Депутат выдвинул инициативу о формировании специализированной комиссии, которая будет заниматься вопросами ценообразования. По его словам, следует установить список товаров первой необходимости и принять законодательный акт, запрещающий торговым объектам устанавливать наценку на эти товары более чем на 15% от суммы их первоначальной оптовой закупки. Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что на текущем этапе Россия сталкивается с ключевым моментом в борьбе против инфляции. Она уточнила, что ожидается замедление роста корпоративного кредитного портфеля в предстоящие месяцы, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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