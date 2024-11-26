Миронов рассказал, как бороться с инфляцией

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, чтобы бороться с инфляцией. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».
«Тарифы на ЖКХ растут, цены на продукты питания растут — все растет. <...> Здесь, действительно, есть меры — давайте снизим НДС на продукты питания», — передает telegram-канал телеканала слова Миронова.
Депутат выдвинул инициативу о формировании специализированной комиссии, которая будет заниматься вопросами ценообразования. По его словам, следует установить список товаров первой необходимости и принять законодательный акт, запрещающий торговым объектам устанавливать наценку на эти товары более чем на 15% от суммы их первоначальной оптовой закупки.
Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что на текущем этапе Россия сталкивается с ключевым моментом в борьбе против инфляции. Она уточнила, что ожидается замедление роста корпоративного кредитного портфеля в предстоящие месяцы, передает «360.ru».
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