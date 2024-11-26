Из украинских вузов массово отчисляют студентов-уклонистов

Из высших учебных заведений Украины массово отчисляют студентов. За последние полгода университеты отказались почти от 23,5 тысячи учеников на фоне активной мобилизации. Об этом рассказал замминистра образования Украины Михаил Винницкий.
«За период апрель-август 2024 года из высших учебных заведений Украины отчислено 23 448 соискателей образования мужского пола в возрасте 30+», — рассказал Винницкий в своих социальных сетях. Ранее независимый антикоррупционный центр Украины сообщал о том, что мужчины призывного возраста стали чаще поступать в вузы, чтобы избежать мобилизации.
Винницкий отчисление студентов считает оправданной мерой. По его словам, эти граждане «не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус, чтобы избежать других обязанностей». Заместитель министра образования отметил, что некоторые вузы берут взятку, чтобы зачислить в ряды студентов мужчин призывного возраста. За это в отношении сотрудников нескольких учебных заведений заведены уголовные дела. Ряд университетов лишен лицензий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.