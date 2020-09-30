Накопительную часть пенсий предложили отдать молодежи

Накопительную часть пенсии россиян стоит передать молодежи. Такое мнение выразила экономист, эксперт в сфере экономики труда Надежда Абакумова.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России выступила за отмену накопительной части пенсии. Авторы предложения считают, что нерешенный вопрос об этих средствах вызывает правовые коллизии.
Экономист Абакумова утверждает, что провал формирования накопительной части пенсии обусловлен неуверенностью пожилых граждан в будущем. Она предложила не отказываться от накоплений, а перенести обязательство выплат на людей более молодого возраста. «Это повлияет на то, что в ближайшие 10-20 лет пенсионеры будут получать все деньги», — передает ОСН слова экономиста.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал условие для отмены накопительной пенсии. По его словам, следует создать систему добровольного накопления пенсий, прежде чем отказываться от накопительной части государственной выплаты.
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