Сенатор допустил, что Россия повторно закроет границы в 2020 году

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В России могут второй раз закрыть границы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за роста новых случаев коронавируса Россия может снова полностью закрыть границы в 2020 году. Более того, ситуация к этому и идет, сообщил заместитель главы соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому. <…> Чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений», — объяснил Рязанский журналистам РИА «Новости». В то же время, чиновник считает, что режим самоизоляции для всех россиян повторно не введут. Это объясняется полученным опытом борьбы с COVID-19, подчеркнул Рязанский.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом уверяет, что границы закрывать не планируется, пишет telegram-канал RT. В первый раз границы России полностью закрывались из-за ковида в конце марта.

По состоянию на 5 октября за сутки в стране выявили почли 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, уточнило агентство Nation news. Это почти столько же, сколько было в мае во время пика заболеваемости.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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