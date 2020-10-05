Сенатор допустил, что Россия повторно закроет границы в 2020 году

В России могут второй раз закрыть границы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за роста новых случаев коронавируса Россия может снова полностью закрыть границы в 2020 году. Более того, ситуация к этому и идет, сообщил заместитель главы соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому. <…> Чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений», — объяснил Рязанский журналистам РИА «Новости». В то же время, чиновник считает, что режим самоизоляции для всех россиян повторно не введут. Это объясняется полученным опытом борьбы с COVID-19, подчеркнул Рязанский.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом уверяет, что границы закрывать не планируется, пишет telegram-канал RT. В первый раз границы России полностью закрывались из-за ковида в конце марта.

По состоянию на 5 октября за сутки в стране выявили почли 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, уточнило агентство Nation news. Это почти столько же, сколько было в мае во время пика заболеваемости.