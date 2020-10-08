Мошенники вымогают деньги с собственников квартир под предлогом задолженности за услуги ЖКХ. Об этом россиян предупредили эксперты Национального центра финансовой грамотности.
Как правило, аферисты работают в паре. Так, один из них представляется работником управляющей компании, второй — судебным приставом. Специалисты советуют в таком случае не впускать в дом незнакомых. В первую очередь следует выяснить их ФИО, должность, а затем перезвонить в свою управляющую компанию и госучреждение и уточнить, работают ли там эти люди. По словам эксперта Елены Бобковой, чтобы попасть к вам в дом, аферисты могут использовать различные приемы.
«Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал», — цитируют ее «Известия».
В период пандемии коронавируса в России мошенники придумали новый способ, как нажиться на гражданах. Злоумышленники предлагают купить у них справку с отрицательным результатом теста на коронавирус за 1000-2300 рублей, сообщает «
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