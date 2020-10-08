08 октября 2020

Как не стать жертвой обмана в сфере ЖКХ. Ответ экспертов

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы попасть к вам в дом, аферисты могут использовать различные приемы, сказала эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники вымогают деньги с собственников квартир под предлогом задолженности за услуги ЖКХ. Об этом россиян предупредили эксперты Национального центра финансовой грамотности.

Как правило, аферисты работают в паре. Так, один из них представляется работником управляющей компании, второй — судебным приставом. Специалисты советуют в таком случае не впускать в дом незнакомых. В первую очередь следует выяснить их ФИО, должность, а затем перезвонить в свою управляющую компанию и госучреждение и уточнить, работают ли там эти люди. По словам эксперта Елены Бобковой, чтобы попасть к вам в дом, аферисты могут использовать различные приемы.

«Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал», — цитируют ее «Известия».

В период пандемии коронавируса в России мошенники придумали новый способ, как нажиться на гражданах. Злоумышленники предлагают купить у них справку с отрицательным результатом теста на коронавирус за 1000-2300 рублей, сообщает «Утро.ру». Ранее руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская рассказывала, как вернуть деньги, которые жертва перевела мошеннику на банковский счет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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