Шнуров посвятил стихотворение своей молодой супруге

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров отмечает годовщину свадьбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поздравил свою молодую жену с годовщиной свадьбы. В Instagram Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное супруге.

«Пусть свадьбу назовут бумажной, я на бумаге напишу, — Люблю!», — написал музыкант. В комментариях к посту подписчики Шнурова оценили романтичное поздравление. Однако некоторые обратили внимание на большую разницу супругов в возрасте и напомнили о том, что Шнуров очень часто меняет жен.

С Ольгой Абрамовой музыкант в четвертом браке. Ранее экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что молодая супруга Шнурова Ольга Абрамова отказывается рожать музыканту наследника. Однако сам Шнуров мечтает о ребенке, пишет «Национальная служба новостей».

Ольга Абрамова родилась в Екатеринбурге, а позже переехала в Москву и окончила факультет искусствоведения МГУ. Абрамова младше певца почти на 20 лет. Шнуров рассказывал, что при знакомстве с девушкой ему понравилось то, что она искусствовед.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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