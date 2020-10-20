Шнуров посвятил стихотворение своей молодой супруге

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поздравил свою молодую жену с годовщиной свадьбы. В Instagram Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное супруге.
«Пусть свадьбу назовут бумажной, я на бумаге напишу, — Люблю!», — написал музыкант. В комментариях к посту подписчики Шнурова оценили романтичное поздравление. Однако некоторые обратили внимание на большую разницу супругов в возрасте и напомнили о том, что Шнуров очень часто меняет жен.
С Ольгой Абрамовой музыкант в четвертом браке. Ранее экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что молодая супруга Шнурова Ольга Абрамова отказывается рожать музыканту наследника. Однако сам Шнуров мечтает о ребенке, пишет «Национальная служба новостей».
Ольга Абрамова родилась в Екатеринбурге, а позже переехала в Москву и окончила факультет искусствоведения МГУ. Абрамова младше певца почти на 20 лет. Шнуров рассказывал, что при знакомстве с девушкой ему понравилось то, что она искусствовед.
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