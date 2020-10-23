23 октября 2020

Школьник стал сиротой из-за смерти родителей-медиков от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Медики не успели спасти заболевших коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На Украине 13-летний подросток в один день лишился родителей, которые умерли от коронавируса, заразившись во время работы в больнице. Супругов госпитализировали с пневмонией, а через несколько дней перевели в реанимацию.

Первой скончалась 39-летняя мама подростка, которая работала медсестрой в «красной зоне» в больнице города Тараща Киевской области, сообщает телеканал «1+1». Следом погиб ее муж- 51-летний анестезиолог-реаниматолог, который трудился в этом же лечебном учреждении. Мужчина не смог пережить известия о смерти супруги.

Мальчик также оказался в больнице на аппарате ИВЛ из-за коронавируса. Спустя несколько дней родная тетя сообщила школьнику трагическую новость, попросив его не волноваться и заверила, что «все будет хорошо». «Хорошо уже никогда не будет», — отреагировал на слова родственницы подросток, сообщает life.ru.

Сейчас ребенок находится в больнице на лечении. Родственники оформляют над ним опеку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...