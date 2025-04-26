Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Франциска

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Трамп нарушил дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска
Трамп нарушил дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска Фото:

Президент США Дональд Трамп нарушил дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска, придя в синем костюме вместо черного. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Американский лидер пришел на церемонию прощания с понтификом не в черном, а в синем костюме», — говорится на сайте издания The Independent. Британское СМИ отмечает, что его жена была одета в черное платье с вуалью. Оба покинули службу сразу после церемонии прощания, не дожидаясь ее окончания.

Ранее Трамп сообщил в своих соцсетях, что вместе с супругой Меланией намерен присутствовать на похоронах Папы Римского Франциска, хотя изначально сомневался в возможности приехать. Папа Франциск скончался от мозгового инсульта, а в своем завещании пожелал, чтобы его похороны прошли скромно и без излишнего убранства.

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Президент США Дональд Трамп нарушил дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска, придя в синем костюме вместо черного. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Американский лидер пришел на церемонию прощания с понтификом не в черном, а в синем костюме», — говорится на сайте издания The Independent. Британское СМИ отмечает, что его жена была одета в черное платье с вуалью. Оба покинули службу сразу после церемонии прощания, не дожидаясь ее окончания. Ранее Трамп сообщил в своих соцсетях, что вместе с супругой Меланией намерен присутствовать на похоронах Папы Римского Франциска, хотя изначально сомневался в возможности приехать. Папа Франциск скончался от мозгового инсульта, а в своем завещании пожелал, чтобы его похороны прошли скромно и без излишнего убранства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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