По прогнозам экономистов, положение рубля будет ухудшаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Впервые с конца марта курс доллара поднялся выше 80 рублей. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года. Однако к концу дня ситуация немного стабилизировалась. По данным Московской биржи, доллар стоит 80,55 рублей (+1,02), евро — 93,77 рубля (+1,15).

Цены на нефть в понедельник закрылись с повышением. Сырье марки Brent подешевело на 0,79% до 38,8 доллара за баррель. Нефть WTI стоит 36,78 доллара (-0,08%). Однако, как заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, Россия не видит рисков падения цен на нефть до 10 долларов за баррель. По его мнению, страна может легко нарастить объемы добычи нефти при цене 40-50 долларов за баррель. Между тем, аналитики тревожатся, что падение спроса в сочетании с увеличением добычи вновь приведет к избыточному предложению и обвалу цен .

Ситуация в России

Колебания курса рубля не сильно повлияют на стоимость товаров и услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным давлением из-за проблем в экономике, но России удается сохранить макроэкономическую стабильность.

Россия не планирует ограничивать производство ископаемого топлива в ближайшие десятилетия, несмотря на глобальные усилия по переходу на низкоуглеродные источники энергии. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью газете The Guardian. По мнению министра, спрос на природный газ в ближайшие десятилетия продолжит расти.

В России начнут штрафовать автомобилистов, которые не пройдут внеплановый техосмотр после минимальных изменений в автомобиле. Все из-за новых правил, которые ужесточают правила ремонта и тюнинга автомобилей. Россияне будут вынуждены покупать дорогие импортные запчасти и тратить больше денег на содержание автомобиля.

Нефтяной отрасли нужно быть готовой к новым ограничительным мерам из-за второй волны пандемии, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Однако он отметил, что более низкая смертность по сравнению с первой волной дает повод для оптимизма.

Российским многодетным семьям выделят 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки . Соответствующее распоряжение пописал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его данным, в течение года на эти цели уже было выделено 35 миллиардов рублей. А дополнительное финансирование позволит поддержать еще не менее 12 тысяч многодетных семей. Также кабмин выделил дополнительно свыше 730 млн рублей для пяти регионов РФ на создание новых мест в школах . Кроме того, правительство России подготовило постановление, согласно которому семьи смогут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса по сельской ипотеке .

Что происходит в мире

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не имеет задолженности за газ перед Россией. Сейчас страны продолжают переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон пытается расколоть сотрудничество Москвы и Пекина. По его словам, США совершают провокации. При этом интереса Вашингтона к улучшению отношений с Россией нет.

Траектория развития мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, будет настолько нелинейной, что для ее описания можно использовать «только буквы русского алфавита». Об этом заявил заместитель директора Исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго. По его словам, это уникальная рецессия , и дело не только в ее масштабах.

Прогнозы экспертов

Банк России видит существенные риски для своего базового сценария среднесрочного прогноза на период по 2023 год. Ожидается, что произошедшие шоки будут оказывать негативное влияние на экономику еще несколько лет. В ЦБ заявили, что ослабление рубля еще продолжит влиять на темп роста цен в ближайшие месяцы, но не создает рисков для инфляции в ближайшей перспективе.

В день выборов президента США курсы доллара и евро могут вновь обновить рекорд в РФ, предупреждает экономист Константин Селянин. Однако гораздо больший крах ожидает рубль после оглашения результатов выборов — на Россию будут наложены санкции, но ситуацию усугубит положение в самой стране.

Американская экономика столкнется с серьезными трудностями в следующие несколько месяцев после запланированных на 3 ноября выборов в США. Это произойдет из-за роста случаев заражения новым коронавирусом, истечением срока действия федеральной программы экономического стимулирования и возможного политического тупика, считает экономический эксперт из Американского института предпринимательства Майкл Стрейн.