10 декабря 2020
09 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 11 декабря. Водители заявили о массовых увольнениях, будут введены нормы для рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатский рейд по автобусам Тюмень, автобусы, автобусный парк
Водители автобусов и маршруток заявили о массовом увольнении Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На дорогах установят радары — медики будут делать экспресс-тесты — в моногоспитале не хватает кислорода — водители автобусов заявили об увольнениях — будут введены квоты на вылов рыбы. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:

На трассах установят новые радары

  • На федеральных трассах, проходящих через область, установят 27 защитных боксов, внутри которых будут располагаться как настоящие, так и фальшивые камеры. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодор».

Медики будут проводить экспресс-тесты

  • Перед госпитализацией в медучреждения области пациентам будут проводить экспресс-тесты на коронавирус. Речь идет о гражданах в экстренных состояниях — роженицах, пострадавших в ДТП, перенесших инсульты и инфаркты.

Тобольчане жалуются на отсутствие кислорода в моногоспитале

  • Из-за проблем с подачей кислорода в тобольском моногоспитале начинают задыхаться пациенты. Об этом рассказала жена одного из пострадавших Людмила Угольникова.

Водители автобусов и маршруток заявили о массовом увольнении

В области введут квоту на вылов рыбы

  • В регионе хотят ввести норму вылова для рыбаков-любителей. Об этом URA.RU рассказал заместитель главы аграрного комитета областной думы Юрий Конев. Норма вылова составит пять килограмм.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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