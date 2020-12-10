Водители автобусов и маршруток заявили о массовом увольнении
На дорогах установят радары — медики будут делать экспресс-тесты — в моногоспитале не хватает кислорода — водители автобусов заявили об увольнениях — будут введены квоты на вылов рыбы. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:
На трассах установят новые радары
- На федеральных трассах, проходящих через область, установят 27 защитных боксов, внутри которых будут располагаться как настоящие, так и фальшивые камеры. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодор».
Медики будут проводить экспресс-тесты
- Перед госпитализацией в медучреждения области пациентам будут проводить экспресс-тесты на коронавирус. Речь идет о гражданах в экстренных состояниях — роженицах, пострадавших в ДТП, перенесших инсульты и инфаркты.
Тобольчане жалуются на отсутствие кислорода в моногоспитале
- Из-за проблем с подачей кислорода в тобольском моногоспитале начинают задыхаться пациенты. Об этом рассказала жена одного из пострадавших Людмила Угольникова.
Водители автобусов и маршруток заявили о массовом увольнении
- В Тюмени водители автобусов и частных маршрутных такси готовятся массово уволиться из-за негласного запрета начальства на высаживание безбилетных пассажиров из общественного транспорта.
В области введут квоту на вылов рыбы
- В регионе хотят ввести норму вылова для рыбаков-любителей. Об этом URA.RU рассказал заместитель главы аграрного комитета областной думы Юрий Конев. Норма вылова составит пять килограмм.
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