Эпидемиолог раскрыл, кто может повторно заразиться коронавирусом

Дефекты в иммунной системе могут спровоцировать повторное заражение коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди со слабым иммунитетом могут повторно заразиться коронавирусом. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации», — рассказал Тотолян в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, это происходит с людьми, у которых есть дефекты иммунной системы. Он подчеркнул, что он только слышал о повторных заражениях коронавирусом, но сам с такими случаями не сталкивался.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия в России закончится к весне, пишет «Газета Кемерова». Она также отметила, что тем, у кого уже есть антитела к коронавирусу, вакцину ставить не нужно. Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что препарат «Эпиваккорона» может подойти для вакцинации людей, страдающих от аллергии, пожилых и детей.