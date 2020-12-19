Эпидемиолог раскрыл, кто может повторно заразиться коронавирусом

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
Дефекты в иммунной системе могут спровоцировать повторное заражение коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди со слабым иммунитетом могут повторно заразиться коронавирусом. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации», — рассказал Тотолян в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, это происходит с людьми, у которых есть дефекты иммунной системы. Он подчеркнул, что он только слышал о повторных заражениях коронавирусом, но сам с такими случаями не сталкивался.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия в России закончится к весне, пишет «Газета Кемерова». Она также отметила, что тем, у кого уже есть антитела к коронавирусу, вакцину ставить не нужно. Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что препарат «Эпиваккорона» может подойти для вакцинации людей, страдающих от аллергии, пожилых и детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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