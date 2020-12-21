Путин озвучил свое новогоднее желание

Владимир Путин рассказал о своем новогоднем желании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поделился своим новогодним желанием. Глава государства озвучил его в беседе с ребенком на Красной площади.

В понедельник вечером Путин вышел на лед у ГУМа, чтобы исполнить желание мальчика Димы из Челябинска, который загадал сыграть в хоккей у стен Кремля. Уже после тренировки, прощаясь, маленькая девочка спросила президента страны, что он загадал на Новый год. Сначала политик признался, что еще не придумал, но быстро сориентировался: «Чтобы все были здоровы».

Игра в хоккей главы государства с челябинским ребенком прошла в рамках акции «Елка желаний». Дима мечтал побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России. Обещание исполнить его мечту Путин дал мальчику в ходе видеовстречи с волонтерами, приуроченной ко Дню добровольца.