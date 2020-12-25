Ученые нашли иммунитет к коронавирусу у переболевших бессимптомно

Британские ученые открыли новые данные о COVID с помощью анализа крови Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Устойчивый иммунитет к коронавирусу может сформироваться у перенесших заражения в легкой или бессимптомной форме. К такому выводу пришли ученые Лондонского университета королевы Марии.

«Анализ крови 136 медработников, перенесших COVID в легкой или бессимптомной форме, показал, что у 89% антитела сохранились через четыре-пять месяцев после заражения», — говорится в статье ученых, опубликованной в журнале The Science Immunology. Большое количество антител обнаружилось у 66% медиков.

У большинства тестируемых в организме также остались T-клетки, защищающий от разных частей коронавируса. При этом у тех, кто перенес коронавирус в стандартной форме, таких клеток было больше.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что привитые от COVID могут сдавать плазму крови, передает телеканал 360. По словам ученого, это поможет тем, кто еще переносит заражение.