В 2021 году треть россиян собирается экономить на продуктах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк России на торгах установил курс американской валюты на уровне 73,72 рубля. Евро подорожал на 25,1 копейки и укрепился на уровне 90,13 рубля. Североморская нефть Brent стоит 51,11 доллара за баррель (+0,33%), техасская WTI укрепилась на уровне 47,88 доллара за бочку (+0,55%).

События в России

После новогодних праздников правительство РФ увеличит выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, доход которых меньше прожиточного минимума на человека. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

В Госдуме объяснили, что в России не предусмотрены выплаты на детей 14-18 лет, поскольку власти уверены, что их родители работают и могут содержать подростков. Однако и таким семьям нужна помощь, заключила депутат Бессараб.

Треть россиян собирается сократить расходы на продукты в 2021 году, выяснили аналитики сервиса «Самокат». Также большинство опрошенных граждан надеется, что в следующем году будет большой выбор товаров со скидками, а ритейлеры снизят цены на продукты.

В течение 2020 года в России обанкротилось около 4,5 млн предпринимателей. Аналитики Центробанка назвали этот процесс очищающим эффектом кризиса — слабые уходят, сильные остаются. Чтобы помочь бизнесу, особенно малым и средним предпринимателям, было принято несколько пакетов помощи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

События в мире

Из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса потери мировых авиакомпаний по итогам 2020 года могут составить около 160 млрд долларов. Об этом заявил президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. По его словам, из-за ограничений авиакомпании используют только 50% провозных мощностей.

Для экономического противодействия Китаю США необходимо вновь завоевать доверие международного сообщества . С таким заявлением выступил избранный американский президент Джо Байден. «Наша позиция была бы намного сильнее, если бы мы формировали коалиции партнеров и союзников из числа единомышленников, у которых с нами общее дело, общие интересы и общие ценности», — заявил будущий глава Белого дома.

Прогнозы и мнения экспертов

Основное укрепление курса рубля ожидается в начале 2021 года, но в дальнейшем российская валюта останется в коридоре 70-73 рублей за доллар. С таким прогнозом выступил управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.

В 2021 году все работодатели должны повысить зарплаты работникам на основании Трудового кодекса. Величина индексации будет зависеть от темпов роста цен на товары и услуги, заявила руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.