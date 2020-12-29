Центробанк России на торгах установил курс американской валюты на уровне 73,72 рубля. Евро подорожал на 25,1 копейки и укрепился на уровне 90,13 рубля. Североморская нефть Brent стоит 51,11 доллара за баррель (+0,33%), техасская WTI укрепилась на уровне 47,88 доллара за бочку (+0,55%).
События в России
После новогодних праздников правительство РФ увеличит выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, доход которых меньше прожиточного минимума на человека. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.
В Госдуме объяснили, что в России не предусмотрены выплаты на детей 14-18 лет, поскольку власти уверены, что их родители работают и могут содержать подростков. Однако и таким семьям нужна помощь, заключила депутат Бессараб.
Треть россиян собирается сократить расходы на продукты в 2021 году, выяснили аналитики сервиса «Самокат». Также большинство опрошенных граждан надеется, что в следующем году будет большой выбор товаров со скидками, а ритейлеры снизят цены на продукты.
В течение 2020 года в России обанкротилось около 4,5 млн предпринимателей. Аналитики Центробанка назвали этот процесс очищающим эффектом кризиса — слабые уходят, сильные остаются. Чтобы помочь бизнесу, особенно малым и средним предпринимателям, было принято несколько пакетов помощи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
События в мире
Из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса
Для экономического противодействия Китаю США необходимо вновь
Прогнозы и мнения экспертов
Основное укрепление курса рубля ожидается в начале 2021 года, но в дальнейшем российская валюта останется в коридоре 70-73 рублей за доллар. С таким прогнозом выступил управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.
В 2021 году все
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