29 декабря 2020

Зам Шойгу: на российские танки установят боевые лазеры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, армия, военные, парад, танк, зимняя маскировка
На бронетанковую технику установят лазерное оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российскую бронетанковую технику оснастят боевыми лазерами, в том числе для борьбы с беспилотниками. Об этом журналистам рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он напомнил, что 1 марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным был представлен новый лазерный комплекс «Пересвет», который с конца 2019-го уже находится на боевом дежурстве. «В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — сказал Криворучко.

Во время пресс-конференции 17 декабря глава государства заявил, что Россия готовит новое оружие, чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам, которые создают в США. Сейчас в стране реализуются почти все военные проекты, которые он анонсировал ранее. Речь — о гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии «Пересвет», тяжелой ракете «Сармат» и других. По словам президента, у РФ есть оружие, которого нет у других стран.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...