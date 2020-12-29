Зам Шойгу: на российские танки установят боевые лазеры

Российскую бронетанковую технику оснастят боевыми лазерами, в том числе для борьбы с беспилотниками. Об этом журналистам рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Он напомнил, что 1 марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным был представлен новый лазерный комплекс «Пересвет», который с конца 2019-го уже находится на боевом дежурстве. «В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — сказал Криворучко.
Во время пресс-конференции 17 декабря глава государства заявил, что Россия готовит новое оружие, чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам, которые создают в США. Сейчас в стране реализуются почти все военные проекты, которые он анонсировал ранее. Речь — о гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии «Пересвет», тяжелой ракете «Сармат» и других. По словам президента, у РФ есть оружие, которого нет у других стран.
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