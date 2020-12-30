В Кремле рассказали о реакции Путина на ситуацию с Навальным

Дмитрий Песков раскрыл реакцию Путина на новости о деле Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация с возбуждением нового уголовного дела против блогера Алексея Навального не вызывает у президента России Владимира Путина никаких чувств. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Остальные вопросы представитель Кремля посоветовал адресовать следственному комитету России.

Песков подчеркнул, что Путин проводит международные телефонные разговоры и поздравляет коллег с наступающим Новым годом. По его словам, глава государства подводит итоги решенных за год проблем.

Ранее сообщалось, что Навальному грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Такое наказание предусматривает статья «Мошенничество в особо крупном размере», по которой в отношении него возбуждено уголовно дело. Блогера заподозрили в растрате 356 млн рублей.