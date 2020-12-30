Стоимость гречки выросла более чем на 40% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России с начала года большое количество продуктов подорожало более чем на 10%. Об этом сообщил Росстат. Стоимость гречки в 2020 году выросла более чем на 40%.

«Подорожало более чем на 10% с начала года: гречка +41,3%, картофель +33,8%, морковь +30,7%, яблоки +19,8%, рис +12,5%, макароны +12,1%», — приводит РИА «Новости» данные Росстата. Кроме того, 15,2% к цене прибавил сахар. Стоимость огурцов увеличилась на 32,5%, а помидоров на 19,7%.

Росстат также отчитался о подорожании новогоднего стола. По предоставленным данным за год новогодний стол россиян подорожал на 4,56% и в среднем граждане потратят на покупку продуктов 6,7 тысячи рублей.