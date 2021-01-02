Врачи раскрыли состояние заболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих

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Алиса Фрейндлих попала в реанимацию 25 декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Состояние актрисы Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым, изменений нет ни в хорошую, ни в плохую сторону. Об этом сообщили в клинической больнице Санкт-Петербурга №122, где находится артистка.

«Ночь прошла спокойно, что уже само по себе неплохо», — приводит «Петербургский дневник» слова врачей. Уточняется, что Фрейндлих находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Народная артистка СССР была госпитализирована 25 декабря. У 86-летней Фрейндлих подтвердили коронавирус, который на 80% поразил легкие. В той же больнице, в инфекционном отделении, лечение от COVID-19 проходят ее дочь Варвара и внучка Анна.

В конце 2020 года с коронавирусом госпитализировали создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, пишет «Царьград». Также инфекцию подтвердили у художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта. Однако у него болезнь прошла в легкой форме, хотя изначально сообщалось о тяжелом течении. А 2 января 2021 года от коронавируса скончался Владимир Коренев, звезда фильма «Человек-амфибия».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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