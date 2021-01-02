Врачи раскрыли состояние заболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих

Состояние актрисы Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым, изменений нет ни в хорошую, ни в плохую сторону. Об этом сообщили в клинической больнице Санкт-Петербурга №122, где находится артистка.
«Ночь прошла спокойно, что уже само по себе неплохо», — приводит «Петербургский дневник» слова врачей. Уточняется, что Фрейндлих находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Народная артистка СССР была госпитализирована 25 декабря. У 86-летней Фрейндлих подтвердили коронавирус, который на 80% поразил легкие. В той же больнице, в инфекционном отделении, лечение от COVID-19 проходят ее дочь Варвара и внучка Анна.
В конце 2020 года с коронавирусом госпитализировали создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, пишет «
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