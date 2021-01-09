09 января 2021

Зюганов потребовал вернуть долги пенсионерам. «У нас денег — куры не клюют»

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Власть обязана отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих и выплатить им весь долг, считает Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что российские власти должны не только проиндексировать пенсии работающим, но и вернуть долг. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

«У нас денег — куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 2020 г. правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств! При всем при том олигархи продолжают богатеть! Считаю, что власть обязана немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг!» — написал Зюганов.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» подписались под обращением в Конституционный суд об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста. Парламентарии просят суд проверить конституционность статьи закона, которые предполагают повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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