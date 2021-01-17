В США потребовали от Apple удалить Telegram

От компании Apple потребовали удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений. Иск в суд подала Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет»).
«Организация утверждает, что руководство Telegram не стало принимать меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков у Конгресса США 6 января», — пишет ТАСС с ссылкой на газету The Washington Post. Иск также будет подан и на компанию Google.
Ранее стало известно, что Twitter навсегда заблокировал страницу Дональда Трампа. Причиной такого решения стала «опасность новых призывов к насилию». С таким же аргументом компании Apple, Google и Twitter заблокировали несколько аккаунтов его сторонников и даже приложение Parler, где собирались положительно настроенные к Трампу американцы.
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